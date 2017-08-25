Москва, 25 августа, 2017, 04:41 — ИА Регнум. Законопроект о так называемом «вольном приносе», который даст возможность индивидуальным предпринимателям вести добычу россыпного золота, будет рассмотрен Советом Федерации осенью 2017 года, заявил Анатолий Широков, член Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сообщает пресс-служба Минвостокразвития РФ.

Geograph.org.uk Добыча золота

«Осенью этого года Совет Федерации Федерального Собрания РФ планирует вновь рассмотреть законопроект о так называемом «вольном приносе», позволяющий индивидуальным предпринимателям добывать россыпное золото», — говорится в сообщении.

По словам Широкова, принятия соответствующего закона давно добиваются правительство Магаданской области и глава региона Владимир Печеный. Основная задача — дать людям в регионе новые рабочие места. Причем самым острым этот вопрос является в отдаленных колымских округах.

«Именно закон о вольном приносе поможет в трудоустройстве людей и благоприятно отразится на развитии малого и среднего бизнеса», — отметил Широков.

Как он считает, в наибольшей мере новая законодательная норма нужна Колыме, в связи с чем Магаданская область и выбрана в качестве пилотного региона. Нужно защитить интересы золотопромышленников и пресечь незаконный оборот драгоценных металлов.

«Всем известно, что золотодобычей в Магаданской области занимаются не только крупные, но и мелкие артели. Их немало. А вот проблем, с которыми сталкиваются старатели — очень много: начиная от кредитования и заканчивая получением, и продлением лицензий, — пояснил он. — Золотодобыча — всегда риск, а условия лицензирования крайне сложны».

Напомним, на российской территории добыча золота частными лицами запрещена с 1954 года. Россия является одной из основных золотодобывающих стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Селемджинском районе (Амурская область) для развития золотодобычи будет реализован крупный инвестпроект стоимостью 41,9 млрд. рублей.