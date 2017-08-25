Вашингтон, 25 августа, 2017, 04:14 — ИА Регнум. Инцидент с женщинами в отеле в Колумбии стал причиной отстранения от работы нескольких охранников американского вице-президента Майкла Пенса, передает телеканал NBC.

Chuck Patch Агенты секретной службы

Каверзная ситуация произошла в Колумбии во время турне Пенса по Латинской Америке. В отель, охраняемый военными, где планировал остановиться вице-президент США, охранники тайно провели нескольких представительниц слабого пола.

Позже эта информация всплыла: сцену зафиксировали камеры видеонаблюдения. Оказалось, что женщины, попавшие в объектив, не были зарегистрированы охраной.

В итоге участники авантюры лишились мест охранников в Белом доме. После инцидента они тут же были отправлены в США.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреля один из охранников Пенса был отстранен от работы после обнаружения его связи с проституткой. Этот человек является агентом Секретной службы.