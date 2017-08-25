Благовещенск, 25 августа, 2017, 04:16 — ИА Регнум. Подтопления населённых пунктов Амурской области из-за аварии на Нижне-Бурейской ГЭС, которая произошла накануне вечером, 24 августа, не ожидается, однако паники среди населения из-за молчания властей избежать не удалось. В Бурейском районе введён режим чрезвычайной ситуации, дальнейшие действия по ликвидации последствий аварии пока ещё не определены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

SibGidrolog Нижне-Бурейская ГЭС

По данным «Амурской службы новостей», авария на Нижне-Бурейской ГЭС ПАО «РусГидро» произошла в четверг, 24 августа, около 20:24. Был повреждён один из затворов станции, что привело к сбросу воды с превышением нормативов. Тут же подтопило пристанционную площадку, однако специалисты открыли люки, и вода начала уходить. На месте ГЭС ощущались вибрации и гул.

Тем временем ИА «Амур.инфо» сообщало, что среди людей, проживающих рядом с Нижне-Бурейской ГЭС, начала подниматься паника, амурчане стали обмениваться сообщениями в мессенджерах, потому что какой-либо информации от властей не поступало.

Издание приводит слова жительницы Малиновки, которая заявила, что населённый пункт начало топить, граждан эвакуируют на сопку. Информацию об эвакуации населения Малиновки на сопку подтвердила и другая читательница «Амур.инфо».

"У меня в Новобурейском живёт мама, сестра идёт сейчас к ней, собираются на сопку, повыше. Страшно, что людям не дают никакой информации, они все на панике», — приводит издание слова амурчанки ближе к полуночи.

В самой пресс-службе Нижне-Бурейской ГЭС длительное время от каких-либо подробных комментариев воздерживались, утверждая лишь то, что авария опасности для населения не представляет, эвакуации не будет.

Амурский центр ГЗ и ПБ сообщил, что в 2013 году сбрасывали 5 600 кубометров воды, а сейчас 2 600, поэтому «всё нормально. До выхода воды в реке Бурея на верхнюю пойму остаётся около 200 сантиметров.

В ГТРК «Амур» написали о введении режима чрезвычайной ситуации. Ссылаясь на начальника караула местной пожарной части Михаила Сидорука, издание сообщило, что некоторые обеспокоенные люди из близлежащих сёл стали выходить на берег, кто-то на всякий случай доставал из гаражей лодки.

С вечера 24 августа и по утро 25 августа вода в Бурее поднялась примерно вдвое. Заместитель гендиректора Нижне-Бурейской ГЭС Владимир Горшенин сообщил, что воду из водохранилища придётся сбрасывать несколько суток, так как оно набрано до верхней отметки. По достижении определённого уровня специалисты смогут установить истинные причины поломки и приступить к ремонтно-восстановительным работам.

«Дальнейшие действия по ликвидации последствий будут определены 25 августа на заседании областного штаба», — прокомментировал утром 25 августа «Амур.инфо» ситуацию заместитель председателя правительства Амурской области Алексей Венглинский.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин дал команду на пуск первых гидроагрегатов Нижне-Бурейской ГЭс 3 августа 2017 года. Строительство объекта началось в 2010 году, наполнение водохранилища началось в марте 2017 года.