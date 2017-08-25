Тайюань , Китай, 25 августа, 2017, 04:00 — ИА Регнум. В провинции Шаньси на севере Китая обнаружено крупное месторождение газа, запас которого, по предварительным оценкам, составляет 545,6 млрд кубометров, сообщает 24 августа агентство «Синьхуа».

En.kremlin.ru Добыча газа

Шаньси является одним из крупнейших производителем угля, а также обладает вторыми по величине обнаруженными запасами угля в Китае. Кроме того, здешние оценочные запасы метана угольного пласта и сланцевого газа составляют 12,7 трлн кубометров.

Власти обнаружили крупное угольное месторождение в районе границы между уездами Уйшэ, Цзуоцюань и Усян в 2006 году. Дальнейшие их исследования показали наличие в месторождении большого количества газа.

«С момента начала изысканий в 2015 году, выяснилось, что месторождение содержит 241,5 млрд кубометров метана угольного пласта и 304,1 млрд кубометров сланцевого газа», — заявил заместитель директора департамента земли и природных ресурсов провинции.

В настоящее время Шаньси форсирует разработку газовых месторождений и постепенно снижает выработку угля, поскольку в настоящее время китайская энергетика целиком переориентируется на более экологически чисты энергоносители.

Отметим, что стремительный экономический рост Китая и его переориентация на более чистые энергоносители приводят к увеличению его спроса на природный газ, в том числе из России. Так, российский «Газпром» и китайская CNPC уже подписали соглашение о начале поставок газа по газопроводу «Сила Сибири» 20 декабря 2019 года.