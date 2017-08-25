В Китае обнаружено крупное месторождение сланцевого и природного газа
Тайюань , Китай, 25 августа, 2017, 04:00 — ИА Регнум. В провинции Шаньси на севере Китая обнаружено крупное месторождение газа, запас которого, по предварительным оценкам, составляет 545,6 млрд кубометров, сообщает 24 августа агентство «Синьхуа».
Шаньси является одним из крупнейших производителем угля, а также обладает вторыми по величине обнаруженными запасами угля в Китае. Кроме того, здешние оценочные запасы метана угольного пласта и сланцевого газа составляют 12,7 трлн кубометров.
Власти обнаружили крупное угольное месторождение в районе границы между уездами Уйшэ, Цзуоцюань и Усян в 2006 году. Дальнейшие их исследования показали наличие в месторождении большого количества газа.
«С момента начала изысканий в 2015 году, выяснилось, что месторождение содержит 241,5 млрд кубометров метана угольного пласта и 304,1 млрд кубометров сланцевого газа», — заявил заместитель директора департамента земли и природных ресурсов провинции.
В настоящее время Шаньси форсирует разработку газовых месторождений и постепенно снижает выработку угля, поскольку в настоящее время китайская энергетика целиком переориентируется на более экологически чисты энергоносители.
Отметим, что стремительный экономический рост Китая и его переориентация на более чистые энергоносители приводят к увеличению его спроса на природный газ, в том числе из России. Так, российский «Газпром» и китайская CNPC уже подписали соглашение о начале поставок газа по газопроводу «Сила Сибири» 20 декабря 2019 года.