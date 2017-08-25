Москва, 25 августа, 2017, 03:52 — ИА Регнум. Свыше тысячи объектов террористических группировок уничтожены за неделю на территории Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Перед боевым вылетом

«Действия ВКС РФ против террористов в Сирии: уничтожено более 1000 объектов международных террористических группировок», — говорится на сайте ведомства.

Также сообщается о том, что ВКС РФ совершили в Сирии более 360 боевых вылетов за неделю. Беспилотные летательные аппараты провели свыше 140 вылетов. С помощью дронов обнаружены более 190 объектов террористических организаций.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны от 18 августа в Сирии за неделю уничтожено свыше 730 террористических объектов. Боевых вылетов ВКС РФ провели свыше 290.