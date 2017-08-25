Чэнду, Китай, 25 августа, 2017, 03:37 — ИА Регнум. Полиция Китая репатриировала из Камбоджи 122 подозреваемых в телефонном мошенничестве, сообщает 24 августа агентство «Синьхуа».

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Два самолета с подозреваемыми на борту приземлились в международном аэропорту «Шуанлю» города Чэнду китайской провинции Сычуань в четверг ночью. Каждый из подозреваемых в маске и наручниках находился под конвоем двух полицейских

Подозреваемых задержали офицеры камбоджийской миграционной службы в городе Пиопет в провинции Бантеаймеантьей 2 августа. У подозреваемых были изъяты мобильные телефоны, банковские карты, компьютеры и незаконно собранные персональные данные граждан Китая.

Камбоджийские власти действовали по наводке команды сычуаньской полиции, которая отправилась в Камбоджу в июне с целью расследования факта телефонного мошенничества и тогда же репатриировала 17 первых подозреваемых.

Полиция Сычуани утверждает, что они в целом вернули на родину 197 подозреваемых в телефонном мошенничестве из Камбоджи и Индонезии в течение 2017 года.

Напомним, что проблема с телефонным мошенничеством в Китае стоит очень остро. Будучи страной с огромной численностью населения, Китай также имеет внушительное число пользователей мобильных телефонов и интернета, что делает страну привлекательной для телефонных мошенников.