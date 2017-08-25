Берлин, 25 августа, 2017, 03:30 — ИА Регнум. Предложение отказаться от вступления в Европейский союз высказал в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью Bild.

Турецкий флаг

Комментируя проблему потенциального членства Турции в ЕС, немецкий министр отметил, что он не верит в искреннее желание Эрдогана ввести свою страну в Европейский союз.

«Турция, которая ограничивает свободу слова, бросает невинных людей в тюрьму и притесняет оппозицию, не может стать частью Евросоюза», — сказал он.

По его мнению, инициатива отказа от переговоров по евроинтеграции Турции должна исходить от самой Анкары. Берлин не будет брать на себя эту провокационную роль.

Габриэль подчеркнул, что для него отношение к Турции не тождественно отношению к нынешнему турецкому руководству и к Эрдогану — в частности.

«У нас нет проблем с Турцией, нет проблем с турками, но у нас есть проблемы с нынешним правительством и проводимой президентом политикой», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, переговоры о вступлении Турции в ЕС ведутся на протяжении многих лет. Формально камнем преткновения являются реформы, на которые Анкара не соглашается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля Европейский парламент проголосовал за резолюцию, призывающую государства-члены ЕС прекратить переговоры по вопросу евроинтеграции Турции.