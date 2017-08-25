Пекин, 25 августа, 2017, 03:16 — ИА Регнум. Строительство Индией дороги вблизи не демаркированного участка границы между двумя государствами демонстрирует расхождение между словами индийского руководства и его действиями, заявил МИД КНР, сообщает 24 августа агентство «Синьхуа».

Флаги Китая и Индии

Пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин, говоря о планах Индии строительства дороги для военных нужд возле западной секции Линии фактического контроля (ЛФК), отметила, что подобные планы в корне меняют дело.

Согласно индийской газете Hindustan Times, несколькими днями после того, как китайские и индийские пограничники устроили стычку с метанием друг в друга камней близ озера Бангонг-Цо в Гималаях, Министерство внутренних дел Индии одобрило строительство отдельной дороги от перевала Марсимик-Ла до деревни Хот Сприн в индийской области Ладакх. Марсимик-Ла расположен на расстоянии около 20 км от северо-западного края озера Бангонг-Цо.

Газета The Indian Express сообщила, что Министерство внутренних дел Индии запросило у Организации приграничных дорог построить эту дорогу с целью обеспечения доступа сил безопасности до точек наблюдения.

Хуа отметила, что Индия вторглась на территорию Китая, чтобы предотвратить строительство дороги, которое он вел на своей же территории, поскольку это якобы угрожало интересам безопасности Индии. Однако теперь, вскрытие планов по строительству Индией дорог близ спорных участков границы демонстрирует, что на словах говорится одно, а делается — совершенно другое.

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Она также заявила, что западная часть индийско-китайской границы не была разграничена, а страны договорились поддерживать мир на границе до того момента, пока демаркация не будет окончательно закреплена.

Более того, по словам Хуа, строительство военной инфраструктуры близ западного участка ЛФК не поспособствует поддержанию мира и стабильности на границе, впрочем, как и не поможет разрешить возникшие в данный момент противоречия между странами.

Отметим, что Линия фактического контроля является демаркационной линией между Китаем и Индией протяженностью 4057 км, которая в течение длительного времени не была никак закреплена юридически. Линия поделена на три участка. Западный — проходящий через район Ладакх. Индия считает этот участок частью Штата Джимму и Кашмир. Центральный — проходит вдоль северо-восточных штатов Химача-Прадеш и Уттаракханд. Восточный — ограничивает штаты Сикким и Аруначал-Прадеш.

Впервые термин появился с подачи премьер-министра КНР Чжоу Эньлая в его письме премьер-министру Индии Джарвахарлалу Неру в 1959 году. Юридическое признание термин получил в соглашениях от 1993 и 1996 гг.

Напомним, что по сообщениям китайских СМИ, 18 июня индийские войска, снаряженные двумя бульдозерами пересекли китайскую границу на Сиккимском участке китайско-индийской границы с целью срыва строительства Китаем дороги в районе Дун Лан.

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