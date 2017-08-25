Владивосток, 25 августа, 2017, 03:18 — ИА Регнум. Чукотский автономный округ, республика Якутия и Магаданская область занимают лидирующие позиции в России по стоимости бензина. По данным Росстата за июль 2017 года цена на АИ-95 в этих регионах варьировалась от 48,06 до 56 рублей. В это же время среди других субъектов страны отмечается лишь Крым, где аналогичная марка топлива стоит 44,56 рубля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бензин

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Самый дорогой бензин марки АИ-95 продаётся на Чукотке — 56 рублей за литр. В Якутии АИ-95 стоит 49,14 рубля, в Магаданской области — 48,06 рубля. На Камчатке цена за литр АИ-95 составляет 47,13 рубля, на Сахалине — 46,20 рубля.

В Амурской области этот вид автомобильного топлива стоит 41,06 рубля, в Еврейской автономной области — 40,92 рубля, в Хабаровском крае — 40,74 рубля. Замыкает список регионов Дальнего Востока по стоимости АИ-95 Приморский край — 40,66 рубля.

Первая пятёрка регионов в случае с продажей АИ-92 осталась неизменной: Чукотка — 51,50 рубя, Якутия — 48,32 рубля, Колыма — 47,94 рубля, Камчатка — 45,75 рубля. В Сахалинской области литр АИ-92 продают за 43,17 рубля.

Следом расположился Приморский край — 39,09 рубля, Амурская область — 38,92 рубля, Еврейская АО — 38,73 рубля и Хабаровский край — 38,43 рубля.

Самое дорогое дизельное топливо вновь на Чукотке — 51,50 рубля. Затем идёт Магаданская область — 50,98 рубля, Якутия — 49,42 рубля, Камчатский край — 47,39 рубля, Сахалинская область — 46,20 рубля.

В Амурской области литр дизельного топлива продают за 40,54 рубля, в Еврейской АО — 40,18 рубля, на территории Приморья — 40,14 рубля.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 января 2017 года стоимость АИ-95 в столице Чукотского автономного округа составляла 51,5 рубль, в Якутии литр АИ-95 предлагали за 49,5 рублей. Среди регионов с самым дорогим бензином выделялись также Камчатский край, Магаданская и Сахалинская области.