Донецк, 25 августа, 2017, 02:54 — ИА Регнум. Режим прекращения огня, введенный в связи с началом учебного года, начал действовать в Донбассе с 00:00 25 августа, сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на оперативное командование ДНР.

Dnmchs.ru После обстрела. ДНР

«С 00:00 вступила в силу договоренность о «школьном перемирии», речь о котором шла в Минске 23 августа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ДНР начался усиленный мониторинг происходящего на линии разграничения с территориями, подконтрольными ВСУ. Его проводят офицеры Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и подразделения вооруженных сил республики.

По данным агентства, с 2014 года о полном прекращении огня объявлялось уже 16 раз. Тем не менее ни разу полностью эти соглашения не выполнялись: фиксировалось лишь недолгое ослабление напряженности.

Напомним, 23 августа в Минске было достигнуто соглашение о полном прекращении огня между ВСУ и вооруженными силами ДНР и ЛНР. Договоренность достигнута участниками минской Контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Перемирие введено в связи с тем, что 1 сентября начинается новый учебный год. Действовать перемирие, согласно договоренности, должно бессрочно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 23 августа режим прекращения огня на линии разграничения был нарушен со стороны ВСУ 41 раз: 33 раза в ДНР и восемь раз — в ЛНР.