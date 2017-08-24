Пекин, 25 августа, 2017, 02:38 — ИА Регнум. Совестная операция китайских и австралийских властей предотвратила незаконный ввоз 13 тонн наркотиков в Австралию, сообщает 24 августа агентство «Синьхуа».

U.S. Coast Guard Конфискованные наркотики

Министр юстиции Австралии Майкл Кинан похвалил операцию «Пламя», которая проводилась совместно Австралийской федеральной полицией (AFP) и Государственным комитетом Китая по контролю за оборотом наркотиков (NNCC), назвав ее «одним из самых успешных опытов сотрудничества, который есть у Австралии на сегодняшний день».

Штаб совместной операции находился в китайском городе Гуанчжоу. Благодаря действиям оперативников, удалось изъять более 13 тонн наркотиков, направляемых в Австралию за весь период оперативных мероприятий.

По сообщениям властей Австралии, организованная преступность в этой стране стоит налогоплательщика $28,4 млрд ежегодно.

Исполняющий обязанности главы Австралийской комиссии по преступности (ACIC) Николь Роуз утверждает, что организованные преступные синдикаты с большой долей вероятности могут сотрудничать с террористами, которые готовы вести свою деятельность на австралийской земле.