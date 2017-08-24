Варшава, 25 августа, 2017, 02:34 — ИА Регнум. Репарации со стороны Германии должны быть выплачены Польше как стране, граждане которой стали жертвами Второй мировой войны, сообщила журналистам глава польского правительства Беата Шидло.

Пленные поляки. 1939

«Польша говорит о справедливости», — сказала она.

По словам Шидло, пришло время напомнить Берлину, что у него есть обязательства по отношению к полякам.

«Мы являемся жертвами Второй мировой войны, — заявила премьер-министр. — Мы являемся жертвами, которым ущерб никак еще не был возмещен».

Шидло подчеркнула, что репарации вернут Варшаве то, что принадлежит полякам. Несогласных с этой позицией она призвала обратиться к истории Второй мировой войны, чтобы вспомнить, что происходило в то время на польской земле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, польский министр обороны Антоний Мачеревич заявил, что Польша не отказывалась от репараций со стороны Германии. Это, по его словам, сделала в свое время «советская колония, именуемая Польской Народной Республикой».

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