Вашингтон, 25 августа, 2017, 02:10 — ИА Регнум. Жертвой перестрелки в одном из ресторанов города Чарльстона (Южная Каролина, США) стал один человек, передают BNO News.

Цитата из к/ф «Бешеные псы». Реж. Квентин Тарантино. 1992. США Перестрелка

«Сотрудник удерживает несколько заложников в ресторане в Чарльстоне, Южная Каролина, 1 человек был расстрелян», — говорится в сообщении.

Комментируя случившееся, мэр Чарльстона Джон Текленберг заявил журналистам, что злоумышленник ранен, а несколько заложников, которыми стали посетители ресторана, освобождены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выстрелы в Чарльстоне прогремели 24 августа. В одном из ресторанов бывший сотрудник заведения захватил порядка 30 человек в заложники.

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Полиция перекрыла несколько центральных улиц и начала операцию по освобождению посетителей ресторана. Параллельно велась попытка переговоров с вооруженным злоумышленником.

Позже появились сведения, что заложников удалось освободить, а налетчик тяжело ранен и находится в больнице.