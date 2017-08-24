Москва, 25 августа, 2017, 02:44 — ИА Регнум. Подход Соединённых Штатов Америки по отношению к Украине будет определять намерение оказать деструктивное влияние на местную угольную промышленность. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Деструктивное влияние

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«Когда американцы вторглись в Ирак, много говорилось о демократии, борьбе с терроризмом, пока умные люди не сказали — вся проблема в нефти. Именно борьба за нефтяные рынки и явилась главным фактором, почему Америка оказалась в Ираке и этом регионе. Сегодня у нас появился новый фактор — фактор американского угля», — обозначил эксперт.

«Для того чтобы привязать Украину к внешним рынкам, к поставкам угля, надо разрушить или оказать деструктивное влияние на украинскую угольную промышленность. У меня растёт опасение, что эта логика все больше будет определять американский подход по отношению к Украине», — заявил Владимир Васильев.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине продолжается энергетический кризис в связи с блокадой Донбасса. За период с 16 по 22 августа на 4,8% уменьшились запасы антрацитового угля на Украине, запасы газового угля сократились на 4,4%.