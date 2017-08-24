Бостон, США, 25 августа, 2017, 01:50 — ИА Регнум. Решение покинуть работу после выигрыша $758,7 млн в лотерею Powerball приняла американка Мэвис Вонзик, работавшая в больнице, сообщает The Associated Press.

Деньги

Уточняется, что выигравший рекордный джекпот человек — это Мэвис Вонзик из штата Массачусетс. До сих пор она работала в больнице, но после информации о выигрыше позвонила своему начальству и предупредила, что больше не придет.

Как отмечает агентство, выигранная сумма является рекордной по объему на одного человека за всю историю лотерей в США.

Отметим, что у победителей есть выбор: они могут забрать полную сумму сразу, что за вычетом налоговых отчислений составляет $443,3 миллиона, или получать каждый год часть выигрыша на протяжении 29 лет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года американец (житель Калифорнии), имя которого не называлось, выиграл в лотерею Powerball $447,8 млн. Этот выигрыш стал десятым по величине в истории американских лотерей.