Вашингтон, 25 августа, 2017, 01:34 — ИА Регнум. Число пострадавших сотрудников американского посольства на Кубе от «акустических атак» составляет не менее 16 человек, сообщила журналистам официальный представитель Государственного департамента США Хазер Науэрт.

U.S. Department of State Посольство США в Гаване

Комментируя инцидент с «акустическими атаками» на Кубе, о котором стало известно 10 августа, американский представитель отметила, что причины до сих пор неизвестны. Более точные данные о количестве пострадавших тоже появились только сейчас.

«Мы можем подтвердить, что по меньшей мере 16 госслужащих, члены общины нашего посольства, продемонстрировали те или иные симптомы», — сказала она.

Дипломат отметила, что из этих людей многие и по сей день работают на Кубе.

По словам Науэрт, пострадавшим помогали и на Кубе, и на территории Соединенных Штатов. Вашингтон относится к произошедшему очень серьезно.

Пока власти США не определили степень чьей-либо ответственности в инциденте, и расследование ЧП продолжается.

Напомним, 10 августа появилась информация об «акустической атаке» на американских дипломатов на Кубе. Отмечалось, что у американцев зафиксировано резкое ухудшение состояние здоровье, причем некоторые из-за этого вернулись в Соединенные Штаты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 августа стало известно приблизительное число пострадавших: на телеканале CNN заявили более чем о десяти случаях.