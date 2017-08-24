Киев, 25 августа, 2017, 01:12 — ИА Регнум. Присутствие американского министра обороны Джеймса Мэттиса впервые отмечается на военном параде в Киеве, передает телеканал «112 Украина».

President.gov.ua Парад в Киеве

«Впервые в истории независимой Украины на параде присутствовал глава Пентагона, — говорится в сообщении телеканала. — Кроме того, были министры обороны восьми стран, а по Крещатику прошли парадные расчеты военных стран-союзников».

Отмечается, что украинские военные остались довольны парадом. В день 26-й годовщины украинской независимости впервые была представлена церемониальная форма одежды с элементами военных подразделений УНР (Украинской народной республики, 1917−1920 гг.).

Как сообщает телеканал, 23 августа для парада перекрыли почти весь центр украинской столицы. За торжеством наблюдали две тысячи человек. Многие киевляне не смогли попасть на парад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа в Киеве прошел военный парад, в котором приняли участие в том числе и военные НАТО. Принимал парад украинский министр обороны Степан Полторак.

В шествии приняли участие 4,5 тысячи военных. Военнослужащих НАТО среди них было более 230.

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Отметим, что в день торжеств на Украине президент Петр Порошенко заявил о выходе страны из «глубокого шока». В свой речи он неоднократно упоминал Россию как виновника украинских бед.

Празднование независимости Украины проходит на фоне усиления контактов с Вашингтоном, в рамках которого состоялась встреча Порошенко с Мэттисом. Речь на переговорах шла о поставках Киеву летального оружия.

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