Пекин, 25 августа, 2017, 01:04 — ИА Регнум. Высшие политические советники Поднебесной обсудили на встрече 24 августа реформу, заменившую налог на предприятие налогом на добавленную стоимость (НДС), сообщает агентство «Синьхуа».

Китайские юани

Председательствовал на встрече, проходящей в рамках консультаций, проходящих раз в две недели, председатель Нацоинального комитета Народного консультативного политического совета Китая Юй Чжэншэн.

По мнению политических советников, реформа НДС стала важной мерой, направленной на развитие структурной реформы поставок, а также реформы налоговой и финансовой системы.

Реформа обеспечила мощную поддержку текущему экономическому развитию и поможет поддержать средневысокие темпы роста и достигнуть средневысокого уровня экономического развития, добавляют они.

Советники также высказали предложения, который в том числе включают меры по совершенствованию реформы НДС в финансовом секторе, чтобы снизить финансовые расходы, прекратить нелегальные практики ухода от налогов.

Напомним, что в Китае в настоящий момент с 2015 года осуществляется глубокая структурная экономическая реформа, которая также затрагивает финансовый и налоговый сектор.

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