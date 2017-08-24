Китай начал двойные военные учения на севере страны
Пекин, 25 августа, 2017, 00:46 — ИА Регнум. Двойные военные учения начались 24 августа сразу на двух разных тренировочных полигонах на севере Китая, сообщает агентство «Синьхуа».
Целью учений является отработка переброски войск на дальние расстояния и испытание новых видов боевого снаряжения Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Как отметил заместитель командира 80-й армейской группы Чжао Юй, принимающий непосредственное участие в учениях, помимо прочего, на учениях будет особое внимание уделено работе новых боевых подразделений, а также отработке совместных операций.
Согласно годовому плану, НОАК проведет девять крупномасштабных учений на разных тренировочных полигонах в течение 2017 года.
Напомним, что Китай проводит масштабную структурную военную реформу, целью которой стало преобразование 18 существующих групп армий в 13.