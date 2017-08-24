Пекин, 25 августа, 2017, 00:46 — ИА Регнум. Двойные военные учения начались 24 августа сразу на двух разных тренировочных полигонах на севере Китая, сообщает агентство «Синьхуа».

U.S. Air Force Китайские танкисты

Целью учений является отработка переброски войск на дальние расстояния и испытание новых видов боевого снаряжения Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как отметил заместитель командира 80-й армейской группы Чжао Юй, принимающий непосредственное участие в учениях, помимо прочего, на учениях будет особое внимание уделено работе новых боевых подразделений, а также отработке совместных операций.

Согласно годовому плану, НОАК проведет девять крупномасштабных учений на разных тренировочных полигонах в течение 2017 года.

Напомним, что Китай проводит масштабную структурную военную реформу, целью которой стало преобразование 18 существующих групп армий в 13.