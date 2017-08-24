Москва, 25 августа, 2017, 00:30 — ИА Регнум. Основной целью введения нового регламента ГИБДД является обеспечение безопасности на российских дорогах, сообщил источник в МВД РФ.

Gibdd.ru На дороге

«Важной задачей является сохранение надлежащего уровня обеспечения безопасности на дорогах и ограждение участников дорожного движения от нарушителей, чьи действия могут повлечь вред их жизни и здоровью», — цитируют источник РИА Новости.

Отмечается, что в основе нового регламента лежит общий анализ ситуации на дорогах по всей России.

Комментируя введение новых норм, собеседник агентства отметил, что дорожная ситуация в стране претерпевает заметные изменения: в течение пяти лет на шесть с лишним миллионов увеличилось число автомобилей. По имеющимся данным, сейчас на российских дорогах их насчитывается уже около 54 миллионов.

Автоинспекторы фиксируют рост административных нарушений на дорогах, причем связанных с отсутствием полного пакета необходимых документов у водителя. В качестве примера приводится такое характерное нарушение, как отсутствие полиса ОСАГО: в 2016 году подобных фактов набралось приблизительно около двух миллионов. По сравнению с 2012 годом — восьмикратный рост.

Между тем число сотрудников ГИБДД не выросло, а, напротив, убавилось: сейчас их насчитывается 98 395 человек, то есть убыль произошла на 15,8%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа МВД РФ ввело новый регламент для ГИБДД: теперь патрули ДПС будут располагаться в точках особо высокой аварийности и на потенциально опасных участках дорог.

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