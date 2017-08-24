Чарлстон, США, 24 августа, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Полиция американского города Чарлстона освободила заложников, которых удерживал в одном из ресторанов в центре города вооружённый мужчина, передаёт канал Live 5 News.

Marc Cooper Полицейский спецназ

Как сообщил мэр города Джона Текленберг, сам преступник был ранен полицейскими и в настоящее время госпитализирован в критическом состоянии.

По уточнённым данным, в результате стрельбы, которую устроил злоумышленник, один человек погиб.

Местные власти заявляют, что произошедшее не было террористическим актом. Нападавший, по предварительной информации, был одним из работников данного заведения. Также не исключается, что у мужчины могут быть проблемы с психикой.

Напомним, стрельба в одном из ресторанов в Чарлстоне произошла днём 24 августа. Позднее мужчина захватил в заложники около 30 человек. Несколько улиц в центре города были перекрыты, полиция вела переговоры с преступником.