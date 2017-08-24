Варшава, 24 августа, 2017, 23:57 — ИА Регнум. Кортеж генерального секретаря военного блока НАТО Йенса Столтенберга попал в дорожно-транспортное происшествие в Варшаве. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает TVN 24.

Nato.int Йенс Столтенберг

Сообщается, что полицейский автомобиль из кортежа Столтенберга столкнулся с фургоном. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Уточняется, что фургон врезался в автомобиль полиции, который сопровождал машину Столтенберга, а полицейский автомобиль, отброшенный ударом, врезался в 70-летнюю женщину. Также пострадали двое сотрудников полиции.