Москва, 24 августа, 2017, 23:49 — ИА Регнум. Транснациональная корпорация Finastra, которая является правообладателем программного обеспечения (ПО) для работы со SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи), отказалась работать с российскими банками, находящимися под западными санкциями. Об этом сегодня, 24 августа, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отключение

Сообщается, что доступ к SWIFT будет заблокирован для двух российских банков — Российского национального коммерческого банка (РНКБ), а также «Темпбанка», в котором введена временная администрация.

По данным источников, Finastra, бизнес которой во многом сосредоточен в США и Канаде, уведомила своего российского дистрибьютора «Финнет» о том, что прекращает работать с этими банками с 31 августа.

Стоит отметить, что в мире существует несколько производителей программного обеспечения для работы со SWIFT. Российские банки используют программное обеспечение от Finastra и от самого SWIFT (Alliance Acсess). При этом и РНКБ, и «Темпбанк» использовали ПО Finastra. Однако большинство банков в России используют ПО от самого SWIFT.

Источник указывает, что теоретически оба банка могут заключить договор с Alliance Acсess и возобновить доступ к SWIFT.

Примечательно, что в РНКБ не сильно переживают в связи с грядущим отключением SWIFT, так как банк осуществляет транзакции только в пределах Российской Федерации и SWIFT ему для этого не нужен.