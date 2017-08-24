Берлин, 24 августа, 2017, 23:47 — ИА Регнум. Члены Европейской киноакадемии обратились к российским властям с призывом освободить из-под домашнего ареста обвиняемого в мошенничестве режиссёра Кирилла Серебренникова. Открытое письмо опубликовано на официальном сайте киноакадемии.

Sasha Kargaltsev Кирилл Серебренников

«Есть все основания полагать, что арест Кирилла Серебренникова политически мотивирован, и мы с уважением обращаемся к российским властям с просьбой освободить задержанного немедленно и без всяких условий и гарантировать ему свободу передвижения и художественного самовыражения», — говорится в обращении.

Какие именно есть основания полагать, что арест Серебренникова имеет политическую подоплёку, в обращении Европейской киноакадемии не указывается.

Открытое письмо подписали 130 режиссёров, актёров, сценаристов и продюсеров из Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Бельгии, Швеции, Нидерландов, Словении, Польши, Болгарии, Украины, России и других стран.

Напомним, Кирилл Серебренников был задержан 22 августа в Санкт-Петербурге, а затем доставлен в Москву. Художественный руководитель «Гоголь-центра» подозревается в организации хищения не менее 68 млн рублей, которые были выделены из бюджета в 2011—2014 годах на реализацию проекта «Платформа».

Серебренникову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По соответствующей статье ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в один миллион рублей.

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