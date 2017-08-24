Саранск, 24 августа, 2017, 23:01 — ИА Регнум. Врио главы Мордовии Владимир Волков в Москве встретился с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

E-mordovia.ru Владимир Волков

Руководитель республики отметил, что в сложных экономических условиях республика не сокращает свою инвестиционную программу. Динамично развиваются все сферы экономики, растут объемы производства в промышленности и сельском хозяйстве, в 2,5 раза увеличились объемы экспортной продукции. В целом за последние пять лет в развитие республики вложено 260 млрд рублей.

Также стороны обсудили вопросы подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Волков сообщил, что все работы идут в соответствии с графиком.

Кроме того, в рамках встречи речь шла о развитии институтов гражданского общества и сохранении общественно-политической стабильности в республике, в том числе в рамках проведения избирательной кампании.

Напомним, в единый день голосования 10 сентября 2017 года в Мордовии выберут главу республики.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на пост руководителя региона выдвинуты пять кандидатов: врио главы республики Владимир Волков от «Единой России»; глава фракции ЛДПР в Госсобрании республики Евгений Тюрин; представитель регионального отделения «Российской партии мира и единства» Петр Вельмакин; депутат Спасского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района республики, и.о. председателя совета регионального отделения «Справедливой России» Тимур Гераськин; кандидат в депутаты Госдумы шестого созыва, президент группы компаний «ИМТ», представитель КПРФ Дмитрий Кузякин.