Нью-Йорк, США, 24 августа, 2017, 22:55 — ИА Регнум. Постоянный представитель Венесуэлы при Организации Объединённых Наций Рафаэль Рамирес заявил, что президент США Дональд Трамп проявляет агрессию в отношении его страны, вводя санкции. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает Noticia al Dia.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Постпред заявил, что Трамп агрессивно настроен по отношению к Венесуэле. Более того, агрессивная политика США направлена против множества стран.

«Администрация Трампа повела себя агрессивно не только против Венесуэлы, но и против других государств, таких, как Россия», — сказал Рамирес.

Он подчеркнул, что стабильность в Латинской Америке невозможна без стабильности Венесуэлы, поэтому агрессия США недопустима.

Напомним, 12 августа Трамп заявил, что не исключает военного решения ситуации вокруг Венесуэлы. Минобороны Венесуэлы назвало высказывание Трампа «высшим проявлением экстремизма».