Вашингтон, 24 августа, 2017, 22:50 — ИА Регнум. Новые односторонние санкции США по Северной Корее, затронувшие ряд граждан России, нацелены против конкретных физических и юридических лиц и не касаются межгосударственных отношений. Об этом заявила на брифинге 24 августа официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Санкции дяди Сэма

По её словам, люди и компании из России и Китая, которые были включены в санкционный список Вашингтона, имеют «непосредственную связь с Северной Кореей».

«Это не санкции против государств», — подчеркнула представитель Госдепартамента, добавив, что целью США является денуклеаризация Корейского полуострова.

Напомним, 22 августа министерство финансов США сообщило о внесении ещё шести человек, в том числе четырёх граждан России, в санкционный список по Северной Корее. Из четырёх российских граждан двое, по данным Вашингтона, связаны с компаниями Velmur Management PTE LTD, Korea Tangun Trading Corporation и «Гефест-М».

Российская компания «Гефест-М» и ещё ряд компаний из Китая, Намибии и Сингапура также внесены в санкционный список США.

В МИД России сообщили, что Москва проработает ответные меры в адрес Вашингтона.