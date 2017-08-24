Лос-Анджелес, США, 24 августа, 2017, 22:29 — ИА Регнум. Ракета-носитель Falcon 9 с тайваньским спутником дистанционного зондирования Земли Formosat 5 стартовала с космодрома «Вандерберг» в американском штате Калифорния, говорится в сообщении компании SpaceX.

SpaceX Старт ракеты Falcon 9

Запуск спутника осуществляется по заказу Национальной космической организации Тайваня (NSPO).

Как сообщается, аппарат является первым полностью разработанным на Тайване спутником наблюдения за поверхностью Земли.

Проект реализовывался в течение шести лет с привлечением десятков научно-исследовательских групп Тайваня. Всего в него было инвестировано около $190 млн. Спутник будет использоваться NSPO в научных целях.

Отметим, что запуск аппарата планировался ещё на осень 2016 года, но был отложен после произошедшего в сентябре взрыва ракеты Falcon 9 в ходе предстартовых испытаний на мысе Канаверал.

В рамках нынешнего запуска SpaceX намерена вновь приземлить возвращаемую первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу в Тихом океане для её дальнейшего использования.