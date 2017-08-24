Саранск, 24 августа, 2017, 22:23 — ИА Регнум. С начала 2017 года Мордовия увеличила государственный долг на 4,74 млрд рублей, в течение июля — на 400 млн рублей. По состоянию на 1 августа объем долговых обязательств республики достиг 44,962 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Минфина России.

Рост госдолга

За семь месяцев объем средств, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы РФ, увеличился на 2,779 млрд рублей или на 12,3% — до 25,408 млрд рублей. Доля бюджетных кредитов в структуре долговых обязательств республики составляет 56,5%. В течение месяца сумма бюджетных кредитов выросла на 900 млн рублей или на 3,6%.

Сумма кредитов, привлеченных в иностранных банках и кредитных организациях, с начала года увеличилась на 3,308 млрд рублей или на 54% и составила к 1 августа 9,429 млрд рублей. В структуре госдолга Мордовии доля коммерческих кредитов достигла 21%. За июль сумма банковских кредитов выросла на 400 млн рублей или на 4,4%.

Объем государственных гарантий по сравнению с данными на 1 января увеличился на 154 млн рублей или на 9,2% и составил к текущему месяцу 1,825 млрд рублей. За июль сумма госгарантий не изменилась. В структуре долговых задолженности доля этих средств составляет 4%.

Объем государственных ценных бумаг, выпущенных республикой, с начала года сократился на 1,5 млрд рублей или на 15,3% — до 8,3 млрд рублей. Только за июль сумма ценных бумаг снизилась на 900 млн рублей или на 9,7%, составив в структуре госдолга долю в размере 18,4%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне глава Минфина РФ Антон Силуанов выразил готовность обсуждать схему кредитной поддержки регионов. «При нынешней схеме, распределяя кредиты, Минфин смотрит, какой объем кредитов как бюджетных, так и коммерческих субъект РФ должен погасить в 2017 году», — пояснил он.

По его словам, в 2017 году региональные бюджеты исполняются значительно лучше, чем в 2016 году. Также субъекты опережают собственные планы исполнения бюджетов.