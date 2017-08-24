Йошкар-Ола, 24 августа, 2017, 21:49 — ИА Регнум. Врио главы Марий Эл Александр Евстифеев по состоянию на 22 августа 2017 года потратил на избирательную кампанию почти в четыре раза больше всех своих политических оппонентов вместе взятых — 7,2 млн рублей. Остальные кандидаты потратили в совокупности 1,994 млн рублей, свидетельствуют данные, опубликованные ЦИК республики.

Kremlin.ru Александр Евстифеев

До 22 августа на избирательную кампанию кандидат от ЛДПР Альберт Федоров потратил 1,235 млн рублей. Валентина Злобина от «Партии пенсионеров» израсходовала 340 тыс. рублей, Наталья Глущенко от «Справедливой России» — 314 тыс. рублей.

Кандидат от российской экологической партии «Зеленые» Николай Семенов при том, что не будет участвовать в выборах главы Марий Эл, поскольку не представил подписи муниципального фильтра, потратил 90 тыс. рублей. По аналогичной причине не участвующий в выборах Андрей Смышляев от «Гражданской платформы» израсходовал минимальную сумму — 15 тыс. рублей.

Отметим, что по объему средств на предвыборных счетах кандидатов также лидирует врио главы Марий Эл — на счете Евстифеева 16,5 млн рублей, из которых 15 млн выделено «Единой Россией», а 1,5 млн рублей — собственные средства кандидата. На избирательном счете Федорова — 1,847 млн рублей, собственных средств на 24 июля — 13,5 тыс. рублей и 1 млн рублей выделила партия. На счете Глущенко — 791,4 тыс. рублей, из которых собственных средств поступило 29,4 тыс. рублей также по состоянию на 24 июля. На счете Злобиной — 342 тыс. рублей, к 24 июля она вложила в избирательную кампанию 215,21 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы главы Марий Эл состоятся в республике в единый день голосования 10 сентября 2017 года, также жители региона выберут депутатов Госсобрания шестого созыва по двум одномандатным округам.

В выборах на пост главы Марий Эл примут участие четверо кандидатов: руководитель региона Александр Евстифеев от «Единой России», координатор регионального отделения ЛДПР Альберт Федоров, председатель совета регионального отделения «Справедливой России» Наталья Глущенко и руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Валентина Злобина.

Выборы главы Марий Эл-2017 примечательны тем, что в них не будет участвовать кандидат от КПРФ. Коммунисты решили поддержать кандидата от «Единой России» — врио главы региона Евстифеева.