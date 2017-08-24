Амстердам, 24 августа, 2017, 21:45 — ИА Регнум. Международная следственная группа, которая ведет дело о крушении пассажирского Boeing авиакомпании «Малазийские авиалинии», который выполнял рейс MH17, получила от Российской Федерации дополнительные данные с радаров в момент крушения самолёта в Донбассе в июне 2014 года. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Нидерландов, чьи представители также входят в Совместную следственную группу (ССГ), занимающуюся уголовным расследованием трагедии.

Место крушения рейса MH-17 «Малазийские авиалинии». Украина

Сообщается, что в ответ на дополнительный запрос о правовой помощи, который Нидерланды направили Российской Федерации, на этой неделе от российской стороны были получены дополнительные радиолокационные данные и инструкции к программному обеспечению по расшифровке данных.

Напомним, Россия ещё в октябре 2016 года предоставила Нидерландам радиолокационные данные на момент крушения MH17. Однако в Нидерландах не смогли их расшифровать, так как данные были не в формате ASTERIX, разработанном Европейской организацией по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) и признаваемом во всем мире.

Теперь данные пришли в формате ASTERIX. В ближайшее время они будут расшифрованы и детально изучены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Boeing-777 Malaysia Airlines выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. 17 июля 2014 года самолёт разбился в Донбассе. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане 10 государств.

Точные причины крушения самолета неизвестны до сих пор.