Чарлстон, США, 24 августа, 2017, 21:44 — ИА Регнум. Неизвестный открыл стрельбу в ресторане в американском городе Чарлстоне (штат Южная Каролина) и захватил заложников, передаёт The Post and Courier.

Han Jae Ho Захват заложников

По предварительным данным, в результате стрельбы погиб один человек и ещё один получил ранения.

Полиция перекрыла несколько улиц в центре города, проводится операция по освобождению заложников.

Телеканал RT со ссылкой на пресс-службу местной полиции сообщает, что стрельбу мог устроить недовольный сотрудник данного заведения.

Напомним, в июне 2015 года 22-летний Дилан Руф ворвался в Африканскую методистскую евангелическую церковь в Чарлстоне в момент, когда там проходило молитвенное собрание, и открыл стрельбу по людям. Жертвами нападения стали шесть женщин и трое мужчин, в том числе настоятель церкви, сенатор от штата Клемента Пинкни.

После ареста подозреваемый признал свою вину, при этом на допросе он заявил, что хотел развязать «расовую войну». В январе 2017 года суд приговорил молодого человека к смертной казни.