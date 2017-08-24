Берлин, 24 августа, 2017, 21:28 — ИА Регнум. «В Вооруженных Силах России учения войск проводятся в три раза чаще, чем маневры армий НАТО, — утверждает корреспондент издания Лоренц Хемикер. — И это — только если говорить об «играх в солдатики» с привлечением не менее 1500 единиц личного состава. Кроме того, у русских есть еще такая популярная форма оценки своих войск, как внезапная проверка боеготовности — Запад таких мероприятий за последние годы не провел вообще ни одного».

Александр Горбаруков ИА REGNUM NATO

В сентябре РФ вновь будет проводить масштабные тактические учения, обычные для этого времени года. По мнению немецкого журналиста, движение российских ВС будет даже «слишком масштабным — в учениях «Запад» на восточном фланге НАТО ожидается участие в операции не менее 100 тысяч солдат и офицеров, хотя на уровне Министерства обороны и говорят только о 13 тысячах».

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«Это вызывает тревогу Североатлантического альянса. Территориально манёвры ВС РФ будут проходить поблизости от границ бывших прибалтийских республик СССР, наиболее уязвимой точки НАТО. Программа учений будет реализовываться на Балтийском море, в Калининградской области и Белоруссии. Именно об этом участке руководство альянса беспокоится больше всего — дело в том, что два региона, названных последними, разделяет всего 100-километроая полоса польской и литовкой территорий. «Перекусить» эту «пуповину» русские танки могут легко, после чего прибалтийские натовские части окажутся в окружении, — расписывает сценарий «возможной российской агрессии» автор. — Американский генерал Бен Ходжес, конечно, кичливо заявляет, что его десантники готовы принять бой, но настолько ли действительно хороши эти 600 бойцов, чтобы совладать с превосходящими силами РФ?»

Анализируя ситуацию, Хемикер приходит к выводу, который должен успокоить всех:

«Натовские малочисленные подразделения, брошенные в балтийские страны на усиление их крошечных армий — это как Западный Берлин во времена холодной войны. Политическое бельмо на глазу СССР, в военном отношении ничего собой не представлявшее, но создававшее неудобства Москве. То же самое с сегодняшним морпехами НАТО, направленным в Литву, Латвию, Эстонию и Польшу. Это — не более, чем фактор, провоцирующий Россию стягивать сюда войска, проводить здесь учения и тратить на их проведение огромные суммы. Что же до возможности реального конфликта, то обе стороны прекрасно понимают, что перестрелка с применением обычного оружия может очень быстро превратиться в конфликт с применением атомных бомб. Это является и устрашающим и тормозящим кризис фактором одновременно. Никто из ядерной войны не выйдет победителем. Но попугать противника превосходством сил — это привычная практика военных. И такая тактика даже вписана в недавно принятую военную доктрину России».

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