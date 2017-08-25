Новосибирск, 25 августа, 2017, 05:50 — ИА Регнум.

Икона Мучеников Романовых. Николай и Александра и дети их Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей

Оригинальная позиция представителей РПЦ в городе Новосибирске подливает масла в огонь конфликта, разгоревшегося вокруг установки памятника отрекшемуся последнему царю. Об истории, обрастающей все новыми подробностями, пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Алябьева.

Памятник Николаю Второму был открыт 16 июля 2017 года на территории, принадлежащей Александро-Невскому собору. Таким образом, формальности, позволяющие собственнику ставить на своей территории памятник кому угодно, были соблюдены. Монумент был виден всем прохожим. В ночь на 1 августа был совершен акт вандализма, и часть памятника была разрушена топором. Новосибирская митрополия РПЦ ожидала заступничества со стороны властей, но мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть заявил, что Николай Второй — не та личность, которая заслуживает памятника. Настоятель собора, на территории которого установлен монумент, протоиерей Александр Новопашин разразился гневной статьей, пытающейся защитить попранное этими словами чувство верующих. И, вероятно, пытаясь подвести мэра под статью УК.

В своем заявлении порталу «Тайга.инфо» мэр Локоть удачно процитировал Сталина, который на вопрос о том, какой уклон опаснее, ответил: «Оба хуже». Локоть также отметил, что принимать решение об установке тех или иных символов необходимо после широкого обсуждения и учета мнения большинства.

Действительно, Новосибирск, ставший последнее время полем противостояния приверженцев различных идеологий, должен стать местом истинного примирения — примирения со здравым смыслом, в рамках которого интересы России будут поставлены выше интересов той или иной идеологической группы.

Подробнее о разразившемся скандале читайте в статье: Николай II заставил власти усомниться, а церковь — оскорбиться

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