Великий Новгород, 24 августа, 2017, 21:15 — ИА Регнум. В Великом Новгороде установят памятник российскому адмиралу, государственному деятелю и дипломату Евфимию Путятину, который является уроженцем Новгородской земли — он родился в имении своего отца в деревне Пшеничище Чудовской волости в 1803 году. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, депутаты городской думы сегодня, 24 августа, одобрили установку памятника на территории Морского центра капитана Николая Варухина — новгородского клуба юных моряков.

Путятин Евфимий Васильевич

Открыть монумент планируется 21 сентября 2017 года в день праздника Российской государственности и православного праздника Рождества Пресвятой Богородицы.

Как отметил директор Морского центра депутат Николай Варухин, создание и установка памятника будет оплачена из средств Императорского православного палестинского общества (ИППО), которое и выступило с инициативой увековечивания адмирала Путятина на Новгородской земле. По его словам, первоначально памятник планировали установить в селе Грузино Чудовского района, но затем было принято решение открыть его в Великом Новгороде, на территории Морского центра, «для воспитания мальчишек и девчонок».

Отметим, что адмирал Евфимий Путятин сам был членом-учредителем и почетным членом Императорского православного палестинского общества.

Бюст Путятина в 1999 году был установлен в Южно-Сахалинске, а в городе Фудзи (Япония) есть целых три монумента Путятину, в том числе скульптурная композиция, изображающая Путятина и японских рыбаков, а также композиция, посвященная адмиралу и экипажу фрегата «Диана», на котором адмирал прибыл в Симоду и который вскоре затонул у японских берегов во время шторма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, деятельность Императорского православного палестинского общества активизировалась в Новгородской области в 2012 году, когда в него вступил бывший тогда губернатором региона Сергей Митин. Общество выступало за создание особой экономической зоны туристко-рекреационного типа в Окуловском районе Новгородской области, но инициатива не нашла поддержки. Председателем ИППО является Сергей Степашин.