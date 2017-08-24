Варшава, 24 августа, 2017, 21:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что её страна намерена потребовать от Федеративной Республики Германия репараций за ущерб, который Третий Рейх нанёс Польше в ходе Второй мировой войны. Соответствующее заявление Шидло сделала сегодня, 24 августа, в ходе пресс-конференции.

Освобождение Польши. 1945

«Польша говорит о справедливости. Польша говорит о том, что должно быть выполнено. Мы являемся жертвами Второй мировой войны. Мы являемся жертвами, которым ущерб никак еще не был возмещен», — заявила Шидло.

Глава польского правительства считает, что репарации должны стать «напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит».

Шидло подчеркнула, что те из поляков, кто, не дай бог, выступят против этой инициативы, должны прежде всего посмотреть на историю и вспомнить, что было на польской земле во время Второй мировой войны.

Напомним, министр обороны Польши Антоний Мачеревич, профпригодность которого вызывает сомнения, заявил, что Германия просто обязана выплатить Польше военные репарации.

«Это неправда, что польское государство отказалось от причитавшихся ему немецких военных репараций. Это советская колония, именуемая Польской Народной Республикой, отказалась от части репараций, связанных с опять же марионеточным государством под названием Германская Демократическая Республика», — заявил Мачеревич.

Он также добавил, что отказ Польши от репараций не был юридически оформлен, что дает Варшаве основания вернуться к этому вопросу.

Примечательно, что вопрос о репарациях Польша подняла как раз перед парламентскими выборами в Германии.