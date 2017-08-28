Киев, 28 августа, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Мировой экономический форум опубликовал в июле 2017 года рейтинг качества дорог в странах мира, в котором Украина заняла 137 место среди 144. Предпринимает ли меры украинское правительство для исправления этой ситуации, рассказывает в своей статье Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Где-то на Украине

Дороги Украины можно сравнить с еще одним фронтом войны против населения. Причем этот фронт забирает количество жертв, превышающее официальные потери войны в Донбассе. Еще в апреле 2017 года премьер-министр Гройсман заявил, что с 2014 года на дорогах Украины погибли 12 400 человек, ранения получили более 10 000. До системных реформ в дорожном хозяйстве у украинских борцов за еврореформы просто не доходили руки. По мнению Гройсмана, 95% украинских дорог развалены, так как никто ими не занимался. Теперь официальный Киев предполагает заняться этим вопросом вплотную.

Возможно, к каким-то положительным сдвигам приведет озвученное Порошенко заключение контрактов с учетом гарантии по срокам эксплуатации и ремонта, выполняемых подрядчиком в случае разрушения дорожного полотна. Стоит обратить внимание чиновников на то, что в находящихся под обстрелами ВСУ народных республиках силами самих республик уже восстановлена часть инфраструктуры в международных пунктах пропуска на границе с Россией. Гройсман же в своем фейсбуке пообещал украинцам качественные автодороги через 5—7 лет.

Читайте подробности: На украинских дорогах жертв больше, чем на войне

Читайте также другие статьи Восточно-Европейской редакции ИА REGNUM с подробным анализом ситуации на Украине.