Москва, 24 августа, 2017, 20:50 — ИА Регнум. Минкомсвязь, МВД и МЧС России разработают предложения по использованию геолокационных данных со смартфонов для поиска пропавших людей. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам состоявшейся 26 июля встречи с представителями благотворительных организаций и волонтёрского движения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщили в пресс-службе Кремля, указанные ведомства совместно с Центром поиска пропавших людей должны подготовить предложения о «мерах по обеспечению оперативного поиска пропавших людей путём определения местоположения принадлежащих им мобильных устройств на основе геолокационных данных».

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Кроме этого, главе государства должны быть представлены предложения о порядке взаимодействия добровольческих поисково-спасательных отрядов и федеральных органов исполнительной власти в ходе проведения поисково-спасательных операций, в том числе в части, касающейся доставки добровольцев-спасателей и необходимых технических средств к месту проведения поисковых мероприятий.

Поручения должны быть исполнены в срок до 20 ноября 2017 года.

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