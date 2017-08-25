Москва, 25 августа, 2017, 04:40 — ИА Регнум. Влияние хозяйственной деятельности человека на климат планеты Земля является ничтожным. О этом заявил академик Владимир Котляков, один из главных спикеров пленарного заседания «Климатического форума городов России», прошедшего 21−22 августа в Москве, в интервью корреспонденту ИА REGNUM Елене Ковачич.

Марина Брутян ИА REGNUM

Влияние естественных факторов на глобальное потепление неизмеримо превосходит то влияние, которое оказывает хозяйственная деятельность человека. Конечно, это не повод разбрасываться загрязняющими природу отходами или терять в виде тепла энергию, которую можно было бы использовать эффективно. Так что борьба с загрязнениями продолжает оставаться важной составляющей любой экономики. Кроме того, существуют манёвры политиков, связанные с борьбой за выгодное тем или иным субъектам толкование борьбы за чистоту окружающей среды. В качестве примера можно привести Киотский протокол, который, по мнению Российской академии наук, не имеет под собой научных оснований.

Реакция американского президента Трампа, отказавшегося подписывать «более совершенное» Парижское соглашение по климату, также говорит о многом. «Климатическая машина Земли» — это колоссальное по своим размером сочетание суши, океана, атмосферы и ледников, на фоне которого человеческая деятельность выглядит заметной только с точки зрения самого человека.

Узнайте подробности: Академик Котляков: «Мы песчинка по влиянию на климат»

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