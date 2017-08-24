Нижний Новгород, 24 августа, 2017, 20:20 — ИА Регнум. Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода арестовал подозреваемого в убийстве трёх человек и ранении ещё двоих на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ).

Ryk Neethling Нож

Напомним, накануне на автозаводе «ГАЗ» в Нижнем Новгороде было совершено тройной убийство. Один из сотрудников предприятия собственноручно убил одну женщину и ещё двоих мужчин. Злоумышленник напал с ножом на свою знакомую, а затем нанёс ранения коллегам, которые попытались его задержать.

Нападавший был задержан прибывшими на место происшествия правоохранителями. По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве.

Следствие ходатайствовало перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Суд ходатайство удовлетворил и отправил обвиняемого под арест на срок до 22 октября 2017 года.