Киев, 25 августа, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Польская служба занятости, которая испытывала серьезные проблемы из-за миграции собственных граждан на европейский рынок труда, наконец-то смогла почувствовать себя посвободнее. Украинские гастарбайтеры образуют достаточный запас трудовых сил для того, чтобы затыкать ими дыры в потребностях польской экономики. Но главное — следить за высоким уровнем дисциплины поступающих работников. На это намекают действия пограничной службы Польши, зорко следящей за правильностью оформления документов въезжающих. «Безвиз» не дает права на въезд в цивилизованную страну без обратного билета. Количество гастарбайтеров, завернутых бдительными пограничниками из-за несоблюдения этого условия, может быть довольно велико.

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор «евроинтеграции» Украины

Впрочем, понимая потребность своей страны в дешевой рабочей силе, польские пограничники не будут чинить особых преград гастарбайтерскому потоку, согласному трудиться на условиях, предлагаемых работодателем.

О конкуренции между Венгрией, Германией и Польшей за украинского гастарбайтера читайте в статье: «Больше плати, ещё больше!»: как украинцы «качают права» в Польше

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