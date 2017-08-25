Санкт-Петербург, 25 августа, 2017, 03:30 — ИА Регнум. Использование прибалтийских портов для перевалки нефтепродуктов, полученных в Белоруссии из российской нефти, не может служить примером оптимальной для российской торговли ситуации. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о развитии транспортной инфраструктуры Северо-Запада России заявил, что стоит связать в один пакет поставку нефти и использование отечественной инфраструктуры. Что мешает реализации этого распоряжения, рассказывает в своей статье Редакция ИА REGNUM.

Ldz.lv Перевозки нефтепродуктов в Латвии

В ходе совещания, на котором прозвучало заявление российского президента, глава РЖД Олег Белозёров сообщил, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы оправдываются в проводимой ими транспортной политике наличием долгосрочных контрактов с Прибалтикой. Даже предоставление максимальной скидки в размере 50% на перевозки не может переключить представителей Белоруссии на использование терминала в Усть-Луге.

Но актуальности задачи это не снимает. По мнению заместителя главного редактора ИА REGNUM Игоря Павловского, сравнимые с прибалтийскими условия РЖД может предложить, если будет возить белорусские грузы бесплатно. Это связано с нерешенностью инфраструктурных задач, упирающихся в сверхзагруженность петербургского транспортного узла. Необходимость совершать большой крюк делает данный маршрут экономически невыгодным для белорусов. Одним из выходов в данной ситуации могло бы стать восстановление железной дороги Полоцк — Псков — Гдов — Усть-Луга. Такая ветка не только позволила бы сократить путь до Усть-Луги, но и дала бы стимул к развитию Псковской области. При условии решения инфраструктурной проблемы, а также при обеспечении четкой работы российских терминалов, особенно в зимний период, возможно, удастся решить поставленную президентом РФ задачу.

Узнайте подробности в материале: Порты: Минтранс подставил Российское государство в Латвии?

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