Токио, 25 августа, 2017, 03:03 — ИА Регнум. 23 августа 1939 года был заключен пакт Молотова — Риббентропа. Этот пакт не только дал Советскому Союзу необходимую отсрочку, позволившую подготовиться к вооруженному столкновению с гитлеровской Германией, но и стал причиной значительных преимуществ в противостоянии с милитаристской Японией. Каким образом это произошло, пишет в своей статье постоянный автор ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Алексей Яковлев

Антикоминтерновский пакт 1936 года, связывавший Германию и Японию, имел секретное положение, которое предусматривало запрет на заключение без взаимного согласия каких-либо политических договоров с СССР, противоречащих духу упомянутого акта. Но Гитлер накануне подписания германо-советского соглашения высказался о своих японских союзниках с позиции «настоящего сверхчеловека». 22 августа 1939 года, собрав в своей загородной резиденции приближенных генералов, фюрер заявил: «Нам следует видеть в себе хозяев и относиться к этим людям в лучшем случае как к лакированным полуобезьянам, которые должны знать кнут».

Заключение пакта Молотова — Риббентропа было особенно жестким ударом для Японии, учитывая недавний разгром японского контингента в локальной войне с Монголией и СССР в районе реки Халхин-Гол. Потери Японии в три раза превысили советско-монгольские и стали хорошим уроком японским милитаристам. Заключение договора с Германией, выказавшей таким образом пренебрежение своему японскому союзнику, вызвало в Японии настоящую сенсацию. Резидент советской военной разведки в Японии Рихард Зорге докладывал о нарастании внутриполитического кризиса в этой стране и даже о возможной отставке японского правительства. Указанные факты делают заключение пакта Молотова — Риббентропа еще более важным событием, которое позволило вбить клин между Токио и Берлином и значительно уменьшить вероятность японского нападения на советский Дальний Восток. Японское правительство, заключая накануне нападения Германии на СССР советско-японский пакт о нейтралитете, ссылалось именно на аналогичные действия Германии.

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