Лондон, 24 августа, 2017, 19:33 — ИА Регнум. Москва направила новый запрос в Интерпол на арест и экстрадицию главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом 24 августа сообщает The Telegraph со ссылкой на соответствующие документы.

World Economic Forum Уильям Браудер

Отметим, что Интерпол уже несколько раз отклонял запросы российской стороны на арест британского финансиста. Свою позицию международное полицейское ведомство объясняло тем, что запрос «имеет преимущественно политический характер».

В июле 2017 года стало известно, что Федеральная налоговая служба России подала иск к Браудеру и его деловому партнёру Ивану Черкасову на сумму 3 млрд рублей по делу о незаконной покупке акций «Газпрома».

Напомним, глава Hermitage Capital занимался инвестициями в российский бизнес с 1995 по 2006 год. В 2007 году российская прокуратура обвинила подконтрольные фонду компании в уклонении от налогов, а в 2013 году суд заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии общего режима.

В рамках расследования дела был арестован юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский. После года, проведённого в СИЗО, начавший давать показания по делу юрист скончался. Этот факт был использован Браудером для выдвижения против России различных обвинений, ставших, в свою очередь, основанием для принятия в США «закона Магнитского».

В 2012 году Вашингтоном был составлен список лиц, якобы причастных к смерти юриста Hermitage Capital, а также нарушениям прав человека.