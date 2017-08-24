Псков замахнулся на самый большой детский технопарк в России
Псков, 24 августа, 2017, 19:22 — ИА Регнум. В Пскове на улице Кузбасской дивизии построят «Кванториум» — детский технопарк. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, это будет самый большой российский детский технопарк площадью 11 тыс. кв. метров, который сможет вместить от 800 до 2,5 тыс. детей.
Проект по строительству технопарка представила сегодня, 24 августа, на заседании регионального совета по инвестициям группа компаний «ЛУГ». Инвестор готов вложить в проект 440 млн рублей собственных и привлечённых средств. Реализация проекта рассчитана на 2017—2022 годы и будет идти поэтапно. Открыть «Кванториум» в Пскове планируется к 1 сентября 2019 года.
Напомним, в соответствии с поручением президента России от 27 мая 2015 года детские технопарки — «Кванториумы» — создаются во всех регионах России. Сейчас работают 24 «Кванториума» в 19 регионах страны, но уже до конца 2017 года сеть детских технопарков будет представлена не менее чем в 36 субъектах России. «Кванториумы» открывают в Великом Новгороде, Перми, Тамбове, Иваново, Севастополе и других городах. Ожидается, что до конца 2017 года в детских технопарках «Кванториум» будут заниматься около 400 тыс. детей.
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В «Кванториумах» дети обучаются перспективным естественнонаучным, техническим и инженерным направлениям, в том числе осваивают современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование. Проект поддерживается Агентством стратегических инициатив и реализуется в рамках инициативы АСИ «Новая модель дополнительного образования детей».