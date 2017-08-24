Псков, 24 августа, 2017, 19:22 — ИА Регнум. В Пскове на улице Кузбасской дивизии построят «Кванториум» — детский технопарк. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, это будет самый большой российский детский технопарк площадью 11 тыс. кв. метров, который сможет вместить от 800 до 2,5 тыс. детей.

Kvantorium39.ru На занятиях в «Кванториуме»

Проект по строительству технопарка представила сегодня, 24 августа, на заседании регионального совета по инвестициям группа компаний «ЛУГ». Инвестор готов вложить в проект 440 млн рублей собственных и привлечённых средств. Реализация проекта рассчитана на 2017—2022 годы и будет идти поэтапно. Открыть «Кванториум» в Пскове планируется к 1 сентября 2019 года.

Напомним, в соответствии с поручением президента России от 27 мая 2015 года детские технопарки — «Кванториумы» — создаются во всех регионах России. Сейчас работают 24 «Кванториума» в 19 регионах страны, но уже до конца 2017 года сеть детских технопарков будет представлена не менее чем в 36 субъектах России. «Кванториумы» открывают в Великом Новгороде, Перми, Тамбове, Иваново, Севастополе и других городах. Ожидается, что до конца 2017 года в детских технопарках «Кванториум» будут заниматься около 400 тыс. детей.

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В «Кванториумах» дети обучаются перспективным естественнонаучным, техническим и инженерным направлениям, в том числе осваивают современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование. Проект поддерживается Агентством стратегических инициатив и реализуется в рамках инициативы АСИ «Новая модель дополнительного образования детей».