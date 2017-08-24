Киев, 24 августа, 2017, 19:18 — ИА Регнум. Неизвестные осквернили памятник военнослужащим ВСУ, погибшим в ходе боевых действий в Донбассе, открытый неделю назад в Киеве, сообщают пользователи в социальных сетях.

Черная краска

На распространяемых в интернете снимках видно, что монумент в виде пронзающего карту России меча облит белой краской.

По некоторым сообщениям, к настоящему времени памятник уже отмыли.

Напомним, мемориал «воинам АТО» был открыт в Киеве 15 августа на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королёва. Памятник представляет собой меч, пронзающий карту России, а на постаменте изображён военнослужащий с крыльями, раскрашенными в цвета флага Украины.

Вскоре после открытия мемориала пользователи сети обнаружили на памятнике плагиат: крылатый военнослужащий с мечом на постаменте оказался практически полностью скопирован с плаката к компьютерной игре Diablo III.

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