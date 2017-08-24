Норильск, Красноярский край, 24 августа, 2017, 18:54 — ИА Регнум. В Норильске (Красноярский край) сегодня, 24 августа, прошел третий за лето снегопад. Жители города активно делились фотографиями снегопада в социальных сетях.

Летний снег

С печалью некоторые жители города констатировали, что лето для них закончилось. Однако другие напомнили им, что первый снегопад этим летом в Норильске был 4 июля, а затем был ещё как минимум один.

Стоит отметить, что синоптики на сегодня давали прогноз, согласно которому температура воздуха в Норильске не превысит 4 градусов выше ноля. Завтра ожидается некоторое потепление до 9 градусов тепла, при этом ожидается усиление северного ветра до 13 метров в секунду.

Центральное отопление в Норильске ещё не включали.