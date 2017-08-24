Севастополь, 24 августа, 2017, 18:03 — ИА Регнум. В Севастополе регистрация граждан в домах на территории садоводческих товариществ возможна при условии, что они пригодны для проживания. При этом садовый домик не становится индивидуальным жилым строением. Документ принят на заседании городского правительства 24 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Постановление утверждает порядок признания жилых строений пригодными для проживания, если они находятся в собственности граждан, построены на земельных участках, относящихся к землям населенных пунктов или землям сельхозназначения и предоставленных гражданам и их некоммерческим объединениям для ведения садоводства», — сказал директор департамента градостроительства и архитектуры Александр Моложавенко.

Сообщается, что строение должно пройти проверку и быть пригодным для проживания. Решение будет принимать департамент архитектуры и градостроительства на основании заключений «Севастопольэнерго», «Водоканала» и других.

Добавим, что в Севастополе действует 450 садоводческих товариществ.

В первой версии скандального Генерального плана города разработчики сменили функциональное назначение территорий значительной части садоводческих товариществ. Их земли стали природоохранными и природными территориями и зонами спецназначения (земли Минобороны).

Самая болезненная ситуация сложилась у тех СТ, которые падают в зону строительства автотрассы или, как ее называют местные архитекторы, рокады. Четырехполосная дорога пройдет напрямую по садовым товариществам в Гагаринском районе.

Хотя работа над Генпланом временно приостановлена до конца 2018 года, правительство Севастополя 21 августа решило заказать разработку технико-экономического обоснования под будущую рокаду.

Вместе с тем согласительная комиссия, которая рассматривала массовые обращения садоводов, выяснила, что 70% участков не оформлены.

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Как сообщало ИА REGNUM, членам СТ продлили срок бесплатной приватизации земельных участков до 1 января 2019 года.

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