Рязань, 24 августа, 2017, 17:35 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина и временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области Николая Любимова, которая прошла 24 августа, — очередной знак местным элитам о том, что центр готов работать именно с таким главой региона. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил рязанский политолог Владимир Авдонин. По мнению эксперта, для губернаторской избирательной кампании этот визит — лишь штрих, а вот для установления более прочной позиции Николая Любимова внутри различных местных политических элит визит значит достаточно много.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с врио губернатора Рязанской области Николаем Любимовым

«Визит явно показывает, что именно с Любимовым президент хотел бы работать. Другое дело, что на фоне зачищенного политического пространства интриги на выборах никакой нет. Поэтому для Любимова, я думаю, никакой особенной проблемы не было и без визита Владимира Путина. Но с другой стороны, визит, конечно, для Николая Любимова важен. Он подчеркивает, что именно Любимов является контрагентом президента в регионе. Поэтому это, может быть, даже не визит, связанный с избирательной кампанией, а визит, связанный с внутриэлитным позиционированием Любимова. Это знак элитам: центр будет работать с этим губернатором, и никакие другие элитные группы не должны препятствовать деятельности Любимова. Им предлагается консолидация вокруг нового губернатора», — сказал политолог.

По словам Владимира Авдонина, в регионе сохраняются элитные группы, которые пока существуют структурно, но никаким образом не проявляют себя. Так, по словам политолога, особенно заметна группа силовиков и бывших военных, на которую в свое время опирался бывший губернатор Георгий Шпак. Ее же поддержкой хотел заручиться кандидат Святослав Голубятников, который не смог пройти муниципальный фильтр. Кроме того, в регионе существует группа аграрной элиты, самым заметным членом которой является бывший депутат облдумы Сергей Сальников.

ИА REGNUM напоминает, что Владимир Путин провел в Рязани всероссийское совещание по развитию легкой промышленности. В частности, он отметил, что предприятия легкой промышленности работали бы гораздо более эффективно, если бы не было таких негативных явлений, как контрафакт и незаконный завоз на нашу территорию иностранной продукции. Кроме того, по словам Владимира Путина, на внутреннем рынке наблюдается дефицит натуральных волокон и материалов, а их качество зачастую отстаёт от уровня переработки.

Для решения вопроса поставок сырья на отечественные предприятия нужны гибкие решения, которые будут стимулировать собственное производство сырья и в то же время позволят закрыть текущие потребности переработчиков», — отметил Путин и предложил обсудить запуск отдельной подпрограммы в госпрограмме сельского хозяйства.

Также глава государства посетил производственные цеха Рязанского кожевенного завода. Затем он осмотрел стенд Минпромторга, где представлена продукция отечественных компаний.

Во время визита Владимир Путин также провел совещание с главой области Николаем Любимовым. На встрече обсуждались вопросы, затронутые в обращениях, пришедших во время прямой линии с президентом. В частности, Владимир Путин поручил Николаю Любимову разобраться в ситуации, которая сложилась в Касимовской центральной районной больнице. Здесь, по словам Владимира Путина, пациенты покупают за свои деньги не только лекарства, но и расходные материалы, к примеру, зеленку и бинты, сообщает пресс-служба областного правительства.

Также обсуждались проблемы обманутых дольщиков, привлечение инвестиций, газификация региона и выполнение майских указов президента.

Напомним, что 10 сентября в регионе пройдут выборы губернатора. За этот пост борются пять кандидатов. Это врио главы региона Николай Любимов («Единая Россия»), коммунист Владимир Федоткин, представитель «Справедливой России» Сергей Пупков, архивариус Александра Перехватова (Партия роста) и Александр Шерин (ЛДПР).