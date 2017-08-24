Санкт-Петербург, 24 августа, 2017, 17:19 — ИА Регнум. Сад на улице Ткачей в Невском районе Санкт-Петербурга исключен из числа номинантов городского конкурса «Уютный сад» после громкого скандала, о котором ранее сообщил Общероссийский народный фронт (ОНФ).

Onf.ru Зеленые ветки прикреплены к деревьям с помощью скотча

В ОНФ 24 августа заявили об обращениях петербуржцев, которые рассказали, что для благоустройства зеленой зоны работники коммунальных служб приклеили на скотч к засохшим деревьям свежие зеленые ветки.

«Посетители сада рассказывают, что раньше это были красивые рябины, но из-за отсутствия должного ухода они погибли, и долгое время никого из садовников не беспокоили. А два дня назад ожившие рябиновые саженцы превратились в раскидистые ивы. Накануне днем жители соседних домов видели 10 человек, которые осматривали сад, и сделали вывод, что к их приезду и готовились работники, «озеленив» мертвые деревья», — сообщил эксперт ОНФ Дмитрий Груздев.

В результате вмешательства активистов ОНФ городские власти Петербурга приняли решение наказать садовников, слишком рьяно боровшихся за победу их детища в городском конкурсе.

«Рассмотрев ситуацию на месте, конкурсная комиссия приняла решение снять объект с участия в городском конкурсе «Уютный сад», — сообщили 24 августа в городском комитете по благоустройству. — Один неправильный шаг лишил предприятие возможности быть представленным в творческом состязании».

В смольнинском комитете признали, что стремление озеленителей до последнего бороться за жизнь каждого дерева и не удалять проблемные деревья, пока есть хотя бы минимальный шанс на их спасение, можно понять. Но желание «приукрасить картинку» свело на нет важность этой работы.

Добавим, что по условиям конкурса «Уютный сад» материальное вознаграждение за победу не предусмотрено — предприятия участвуют в состязании для того, чтобы получить признание профессионалов и жителей города.